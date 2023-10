Sandro Tonali e quelle scommesse da «300 mila euro». Lui: «Ho fatto fatica a smettere»

«Ho fatto fatica a smettere di scommettere». Sandro Tonali lo ammette. Ora, per il caso scommesse che lo ha coinvolto, pagherà con 10 mesi di squalifica che gli faranno perdere la Premier League e gli Europei. Ma soprattutto, spiega oggi la Repubblica, il centrocampista che in estate ha lasciato il Milan per trasferirsi al Newcastle ha scommesso tanto. Tra i 250 o 300 mila euro. Ma a differenza del collega della Juventus Fagioli non ha contratto debiti: non ha chiesto prestiti ai compagni o ha ricevuto minacce. Con il Newcastle probabilmente rischia una riduzione di stipendio. Forse una rinuncia agli emolumenti per questi 10 mesi di stop, la questione è sul tavolo. Tonali, spiega Repubblica, potrà continuare ad allenarsi, ma la sanzione prevede anche pene accessorie: un percorso di guarigione (ha già iniziato la terapia dalla ludopatia) e 8 mesi di incontri educativi. Per questi il giocatore racconterà i suoi errori e la sua esperienza ai ragazzi delle scuole calcio.

