Egitto, tragico incidente stradale: almeno 32 morti e 63 feriti nello scontro a catena – Il video

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo in Egitto questa mattina, sulla strada Cairo-Alessandria nel governatorato di Buḥayra: 32 persone sono rimaste uccise in uno scontro che ha coinvolto più veicoli e un autobus con passeggeri a bordo, secondo quanto spiegato dal ministero della Sanità. Altre 63 persone sarebbero state inoltre ferite. Diverse auto hanno preso fuoco. Molte delle vittime sono morte carbonizzate, riporta la Bbc. Almeno 20 ambulanze sono state inviate sul posto. Il ministro della Sanità, Khaled Abdel Ghaffar, ha detto che i feriti sono stati trasferiti in un ospedale a Wadi al-Natrun, mentre altri sono stati portati ad Al-Nubaria. Gli incidenti stradali in Egitto non sono rari: le strade sono spesso in pessime condizioni, e a questo si aggiunge il fatto che il codice della strada in molti casi non viene rispettato.

