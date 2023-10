Uccide la moglie, va al lavoro con la figlia e si toglie la vita in provincia di Torino

Un uomo ha ucciso la moglie con una coltellata alla gola in via Montebianco a Rivoli in provincia di Torino. Poi ha preso la figlia piccola con sé ed è andato a lavoro ad Orbassano. Qui, dopo avere affidato la bambina a un collega si è tolto la vita buttandosi da un silos. Indagano i carabinieri. Secondo le prime informazioni raccolte l’uomo prima di lasciare l’abitazione avrebbe chiamato la madre in Campania. La donna avrebbe immediatamente allertato il 118 che a sua volta ha avvertito i carabinieri che, giunti nell’abitazione della coppia, hanno trovato la vittima. La donna, Annalisa D’Auria, 32 anni, era originaria di Nocera Inferiore (Salerno), e viveva nella cittadina dell’area metropolitana di Torino col marito, 36 anni, originario di Pagani (Salerno), e la figlia, 3 anni.

