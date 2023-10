La Striscia di Gaza è senza internet, l’annuncio di Elon Musk: «Starlink garantirà la rete alle ong»

Dopo che nella Striscia di Gaza è saltato completamente internet, Elon Musk annuncia che il suo sistema satellitare Starlink di SpaceX garantirà le connessioni internet alle ong umanitarie riconosciute, che operano lì. Nella notte le organizzazioni non governative hanno lanciato l’allarme sull’interruzione delle telecomunicazioni e di internet nella Striscia, provocata dagli intensi bombardamenti israeliani. «Questo blackout di informazioni – ha dichiarato la funzionaria di Hrw (l’organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch) Deborah Brown – rischia di servire da copertura per le atrocità di massa e di contribuire all’impunità per le violazioni dei diritti umani». Starlink è la più grande costellazione di satelliti al mondo, in capo al miliardario Elon Musk. È in grado di fornire una connessione internet satellitare ovunque, il cosiddetto internet everywhere. Il sistema a banda larga è stato sviluppato dall’azienda spaziale SpaceX, e si basa sull’utilizzo di circa migliaia satelliti che orbitano attorno al nostro pianeta. Anche dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, il proprietario di Twitter e Tesla aveva deciso di donare a costo zero l’accesso al servizio internet a tutti i reparti militari di Kiev impegnati nella resistenza contro l’esercito russo.

