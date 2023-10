Dagestan, una folla inferocita assalta l’aeroporto per linciare gli israeliani in arrivo: «Uccidete gli ebrei» – I video

Una folla inferocita ha tentato questa sera, domenica 29 ottobre, di dare l’assalto ai passeggeri israeliani in arrivo su un volo da Tel Aviv nella capitale della repubblica russa del Dagestan, Makhachkala. Saputo dell’arrivo imminente dell’aereo, centinaia di cittadini del luogo – a maggioranza musulmana – hanno dato l’assalto all’aeroporto per tentare di individuare e linciare i passeggeri israeliani. La folla ha prima manifestato al di fuori dell’aeroporto sventolando bandiere palestinesi. Poi è riuscita a infrangere il debole dispositivo di sicurezza ed entrare nello scalo. Decine di giovani uomini si sono quindi diretti di corsa, all’urlo di slogan come «Allah Akbar», verso la pista dell’aeroporto, dove era appena atterrato l’aereo. I passeggeri stavano in quel momento per iniziare la discesa dalla scaletta del velivolo, e il personale di bordo e le forze dell’ordine hanno fatto appena in tempo ad evitarlo, intimando ai passeggeri di rientrare in aereo per evitare il peggio. Nel frattempo a dar manforte al personale dell’aeroporto intervenivano anche uomini delle forze speciali russe, per tentare di bloccare la minacciosa azzannata della folla, che nel frattempo aveva circondato l’aereo. Sembra siano intervenuti sul posto anche due ministri della repubblica, Enrik Muslimov e Kamil Saidov, per cercare di calmare gli animi.

Slogan antisemiti, l’intervento di Israele

«Diteci dove sono gli ebrei», «uccidete gli israeliani e gli ebrei», si sente urlare in alcuni dei video che circolano online e sui media russi. Un tentato assalto di inaudita violenza che indica il livore antisemita crescente nel mondo islamico nel pieno della guerra tra Israele e Hamas, e il rischio crescente di un allargamento del conflitto oltre il Medio Oriente. Immediato l’intervento del governo israeliano, che ha attivato il suo ambasciatore in Russia Alex Ben Zvi per accertare il pronto intervento ai massimi livelli delle autorità del Paese. Lo Stato ebraico «si aspetta che le autorità di polizia russa proteggano la sicurezza di tutti i cittadini israeliani ed ebrei ovunque essi si trovino e agiscano in maniera risoluta contro i manifestanti e contro la selvaggia istigazione diretta contro gli ebrei e gli israeliani», ha ammonito il ministero degli Esteri israeliano.

I video dell’assalto

Massima allerta e ripristino della sicurezza

Secondo quanto scrive la stampa israeliana, il volo sarebbe quindi stato fatto ri-decollare da Makhachkala verso un’altra destinazione della regione, dove però si sarebbe ripresentata la situazione di esterno pericolo. Una ricostruzione al momento non confermata. Alcune ore dopo l’inizio dei disordini, le autorità del Daghestan hanno comunque reso noto che la situazione sarebbe tornata «sotto controllo». Già nei giorni scorsi nella regione c’erano state violente manifestazioni contro Israele e pro-Palestina.

