Morto Matthew Perry la star di Friends: il decesso nella sua casa a Los Angeles

Se ne è andato via nel pomeriggio di sabato, probabilmente morto annegato, nella vasca Jacuzzi della sua casa a Los Angeles Matthew Perry, star di Friends. L’attore, 54 anni, probabilmente è morto a causa di un arresto cardiaco. Accanto al volto di “Friends”, serie cult tra il 1994 e il 2004, non sarebbe stata trovata della droga. L’artista ha alle spalle anni difficili, con periodi di dipendenza da oppiacei e alcolismo. Nelle sue memorie, uscite lo scorso anno, “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, Perry aveva raccontato i suoi problemi, anche sul controllo del peso e le dipendenze, iniziate dalla tenera età di 14 anni. La star è stata quindici volte in centri di riabilitazione e ha speso tra i 7 e i 9 milioni di dollari per curarsi.

