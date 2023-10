Fedez torna a parlare di bonus psicologo: «Sto pensando di fare una petizione contro il taglio dei fondi» – Il video

Dopo aver detto nella terza puntata di Che tempo che fa che «tagliare i fondi per il bonus psicologo significherebbe sputare in faccia a delle famiglie che ne hanno bisogno», Fedez torna a parlare di salute mentale. In una nuova storia su Instagram, dopo aver ringraziato per il grande supporto ricevuto, il rapper annuncia: «Sto pensando di attivare una raccolta firme, una petizione, per far sì che questi fondi (dedicati al bonus psicologo, ndr) non vengano tagliati nella nuova finanziaria, visto che non l’hanno ancora finita di scrivere». Si rivolge ai suoi follower e chiede: «Cosa ne pensate voi? Può essere una buona idea? Magari non succede niente – precisa -, ma se succede qualcosa potrebbe essere una cosa bella». In un post ha poi ricondiviso la clip delle sue dichiarazioni rilasciate nell’intervista di ieri, 29 ottobre, a Fabio Fazio ribadendo alcuni dati: «Sono due milioni i giovani che hanno problemi di salute mentale. Per l’OMS il suicidio è la seconda causa di mortalità fra gli adolescenti». Fedez ci tiene, infine, a ricordare che: «Oggi e domani e ancora ne parlerò, perché la salute mentale ci riguarda tutte e tutti».

Leggi anche: