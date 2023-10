Che tempo che fa, Fedez al governo Meloni: «Tagliare i fondi per il bonus psicologico significa sputare in faccia alle famiglie che soffrono»

«Non tagliate i fondi per il bonus psicologico perché significherebbe sputare in faccia a delle famiglie che ne hanno bisogno». Lo ha detto Fedez, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, rivolgendosi al governo Meloni. «Lo scorso esecutivo – sottolinea il rapper – ha stanziato 25 milioni di euro per il bonus psicologo che ha coperto solo il 10% della domanda. Mentre con la nuova finanziaria questo esecutivo ha tagliato i fondi. A Meloni e al governo chiedo di non farlo». Durante l’intervista, Fedez ha ripercorso i suoi recenti problemi di salute, il ricovero in ospedale dovuto alle ulcere che gli hanno causato diverse emorragie interne e l’importanza della salute mentale. Per questo, confida il cantante, è in cantiere l’apertura di «un centro di aggregazione che fornisca assistenza psicologica ai giovani».

«La malattia non mi ha fatto diventare una persona migliore»

«La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo e di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata, lenita. E poi mi ha fatto capire tantissimo l’importanza della salute mentale e di quanto questo tema sia un’emergenza concreta», ha sottolineato il rapper. Alla domanda di Fazio se convive ancora con la paura, Fedez risponde: «Dopo l’ultimo episodio è tornata abbastanza. Non mi aspettavo in così poco tempo di rischiare le vita nuovamente e quindi un po’ ci pensi, è inevitabile pensarci». E poi ancora: «Dopo la malattia ho avuto altri problemi legati alla salute mentale e quindi non sono migliorato come persona ma ci sto lavorando», spiega.

Il ricordo di Gianluca Vialli

Più volte Fedez ha raccontato di aver trovato in Gianluca Vialli, scomparso lo scorso 6 gennaio dopo una lunga malattia, una persona con la quale confidarsi. «È una cosa surreale», dice a Fazio. «Io non l’ho mai visto di persona. Quando ho scoperto di avere questo tumore al pancreas ho cercato delle esperienze umane, oltre che mediche, per cercare di capire a cosa vai incontro. E l’unica intervista che trovai fu quella di Vialli – racconta -. La sera prima di essere ricoverato siamo stati al telefono parecchie ore ed è incredibile come una persona – che sta attraversando la tua stessa tragedia – possa ritagliarsi del tempo per dare conforto a un’altra di persona che non conosceva minimamente», conclude.

Lo scherzo di Fiorello a Fedez

Nell’intervista a Che tempo che fa c’è stato anche il tempo di scherzare sul festival di Sanremo, commentare lo scherzo di Fiorello e azzardare un futuro all’Ariston. «Quest’anno non torno», ha detto secco Fedez. «E Chiara Ferragni?», ha chiesto Fazio: «Non credo ma Chiara parla per lei». La “controburla” a Fiorello ha riguardato una conduzione a due: Fiorello al posto di Amadeus e Fedez come presentatore sul palco della kermesse. All’idea lanciata da Fazio ha risposto Fiorello via Whatsapp: «Conosci la mia ansia, non lo farei», ha scritto lo showman siciliano.

