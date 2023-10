Fiorello fa uno scherzo a Fedez. Un imitatore del rapper chiama Viva Rai2 e annuncia: «Sarò il direttore musicale del Festival di Sanremo» – Il video

«Mi hanno proposto la direzione musicale e credo proprio che accetterò». Fedez si sarebbe collegato all’alba con Fiorello e Francesco Biggio nell’anteprima di Aspettando Viva Rai2! per annunciare il suo ritorno a Sanremo. Tutti i giornali hanno dato per assodato che fosse il rapper. Quando Fiorello gli ha poi chiesto quanto si guadagna a La Nove la voce dall’altra parte della cornetta ha nicchiato: «Posso non rispondere a questa domanda?».

Fedez: «Era uno che ha imitato benissimo la mia voce, mi sono appena svegliato!»

In realtà, come detto sui social dall’artista, quello non era Fedez. «Amici giornalisti, non ero io. Potete cortesemente pubblicare la smentita che mia nonna è convinta che sarò il nuovo Amadeus e non mi dorme più la notte?», ha scherzato su X l’artista. Chi ha parlato quindi con Fiorello? Un imitatore, geniale, come già è successo nel caso della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Mi sono svegliato così pic.twitter.com/RiOfPcosA8 — Fedez (@Fedez) October 27, 2023 Amici giornalisti, non ero io. Potete cortesemente pubblicare la smentita che mia nonna è convinta che sarò il nuovo Amadeus e non mi dorme più la notte? https://t.co/MrtqiXJDI3 — Fedez (@Fedez) October 27, 2023

Fiorello: «Fedez ti fischiano le orecchie stamattina?»

Fiorello, dopo lo scherzo fatto, ha mandato un Whatsapp a Fedez: «Ciao, ti fischiano le orecchie per caso stamattina?». Il rapper, che fa parte della squadra di X Factor, ieri ha fatto tardi per la puntata del programma. Si è svegliato inondato da messaggi che gli chiedevano di Sanremo.

