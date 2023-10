Fedez mostra in anteprima il suo costume di Halloween (coi dubbi di Chiara Ferragni) – Il video

Sarà stata l’intervista a Che tempo che fa ma Fedez, oggi, è sulla bocca di tutti. E in anteprima su Instagram il rapper mostra ai suoi follower (oltre 27 mila utenti collegati) il costume di Halloween: un vestito da bustina del tè. «In famiglia non apprezzano il mio talento», dice il rapper rivolgendosi a una dubbiosa Chiara Ferragni. Ieri l’artista è stato ospite da Fabio Fazio. Ha parlato del tumore al pancreas ma soprattutto di salute mentale. Un’intervista che molti hanno apprezzato anche se ci sono state critiche. «Vi ricordate Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival? Fedez che bacia Rosa Chemical davanti a sua moglie? Quanti danni ha causato il suo comportamento alla salute psichica degli italiani più e meno giovani? Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul ‘bonus psicologo’. È la stessa persona? Quanta incoerenza!», ha per esempio dichiarato l’infettivologo genovese Matteo Bassetti, che ha attaccato su Facebook il rapper milanese.

