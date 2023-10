Netanyahu prova a parare il colpo di Hamas: «Il video degli ostaggi una crudele campagna psicologica, li libereremo»

«Una campagna psicologica crudele». Con queste parole il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu bolla il video diffuso nelle scorse ore da Hamas in cui compaiano tre cittadine dello Stato ebraico rapite dopo l’attacco del 7 ottobre. «Mi rivolgo a Yelena Tropanov, Danielle Alloni e Rimon Kirscht che sono state rapite da Hamas-Isis in quello che è un crimine di guerra: io vi abbraccio, il nostro cuore è con voi», ha detto il premier israeliano, ribadendo il suo impegno «per riportare a casa gli ostaggi e i dispersi». La donna che parla nel video accusa frontalmente Netanyahu denunciando «il fallimento politico, di sicurezza, militare dello Stato per il disastro» di quel tragico sabato 7 ottobre. Di cui gli ostaggi pagano ora le conseguenze sulla loro pelle «Noi cittadini che paghiamo le tasse ci troviamo prigionieri in condizioni impossibili», inveisce la donna, parlando alla videocamera accesale davanti dai carcerieri. Hamas le sta usando, lascia intendere insomma Netanyahu. Che alle ore 18 italiane terrà una conferenza stampa al ministero della Difesa di Tel Aviv con i giornalisti stranieri. Alla stessa ora in cui, da programma, è prevista una nuova conferenza stampa anche del Forum delle famiglie dei rapiti e dispersi nell’attacco del 7 ottobre. All’evento è attesa la partecipazione dei parenti degli ostaggi comparsi nel filmato diffuso da Hamas.

