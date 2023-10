Bruce Springsteen torna in Italia con due concerti: doppia data a San Siro l’1 e il 3 giugno 2024

Bruce Springsteen torna in Italia e lo fa ancora una volta passando dallo stadio San Siro di Milano. The Boss e la sua E Street Band daranno vita a due concerti l’1 e il 3 giugno 2024, per due tappe che fanno parte del suo tour mondiale in programma per il prossimo anno. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle 11 di venerdì 2 novembre per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation. Alle ore 12 di lunedì 6 novembre si aprirà invece la vendita generale dei biglietti. Quella del prossimo anno a Milano potrebbe anche essere una delle ultime apparizioni di Bruce Springsteen in Italia. Innanzitutto per il futuro incerto dello stadio milanese, il cui destino non è ancora stato deciso. Ma anche per i malanni del 74enne americano, che già ha dovuto posticipare decine di date americane al 2024 per curare un’ulcera peptica. Per Springsteen si tratta di un ritorno al Meazza, dove il 21 giugno di 38 anni fa suonò per la prima volta in uno stadio italiano. Da allora, il cantautore americano ha calcato altre sei volte il palco di San Siro tra il 2003 e il 2016. Springsteen avrebbe dovuto esibirsi a Milano anche nel 2022, ma la società che gestisce lo stadio Meazza non era riuscita a incastrare le richieste del «Boss» e la disponibilità della location gli fu negata.

Credits foto: EPA/Ennio Leanza | Bruce Springsteen durante un concerto a Zurigo, in Svizzera (13 giugno 2023)

