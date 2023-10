Nubifragio a Milano, esonda il Seveso: strade allegate, chiusi i sottopassi Rubicone e Negrotto

Preoccupazione anche per il Lambro. Ieri l’allerta gialla per rischio idrogeologico

Un nubifragio ha colpito nella notte Milano. È in corso l’esondazione del Seveso. Pattuglie della Polizia Locale hanno chiuso le strade allegate e sono allagati anche i sottopassi Rubicone e Negrotto. L’assessore comunale alla sicurezza e alla protezione civile Marco Granelli ha annunciato su Facebook che su Milano nord-ovest e Brianza in questo momento sta passando un forte temporale proveniente da sud-ovest. «Livelli di Seveso e Lambro per ora sotto controllo ma avranno un sensibile aumento. Su Milano nord 31 mm/h di pioggia alle 5.00. Massima attenzione», ha concluso. C’è preoccupazione anche per il fiume Lambro. Ieri per la città è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico.

I livelli dei fiumi e il Lambro

I livelli del Seveso sono molto alti anche a nord. L’esondazione dovrebbe durare qualche ora, anche se la perturbazione nel corso della mattinata è in via di allontanamento. Il sottopasso di via Rubicone dovrebbe riaprire a breve. Le ultime rilevazioni (ore 6.30) davano i livelli idrometrici del Seveso a Cesano Maderno 2.92, Palazzolo 2.41, Ornato 2.70, Valfurva 3,07. Per il Lambro a Peregallo 1,04, Feltre 2,44. L’esondazione del fiume Seveso ha riguardato l’area nord a Niguarda con l’allagamento di viale Fulvio Testi, arteria di accesso alla città. Evacuate a scopo precauzionale le comunità che si trovano nel parco Lambro per l’innalzamento delle acque dell’omonimo fiume.

