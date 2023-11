Il click-day per il bonus trasporti: migliaia di domande a pochi minuti dall’inizio. Come richiederlo

Alle 8 di questa mattina, 1 novembre, è iniziato il click-day per il bonus trasporti. A pochi minuti dall’apertura della piattaforma sono già centinaia di migliaia le persone in coda. «Ora sei in coda per richiedere il Bonus Trasporti. Quando sarà il tuo turno, potrai effettuare la richiesta. Nel frattempo, prepara i dati anagrafici del richiedente e del beneficiario», si legge nel sito dove richiedere il voucher. I fondi di oggi sono i rimanenti di coloro che avevano richiesto il bonus per ammortizzare il costo dell’abbonamento dei trasporti, ma che poi non lo hanno utilizzato. Il bonus dà accesso a un voucher di 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento annuale, mensile o di più mesi per il trasporto locale, regionale, interregionale o ferroviario nazionale. Si tratta di un bonus nominativo, ma si può fare richiesta anche per un minorenne a carico.

Come fare richiesta

Per avere il bonus da 60 euro i requisiti sono gli stessi dei precedenti click day. L’unico requisito è avere avuto un reddito non superiore a 20mila euro nel 2022. Resta uguale il sito ufficiale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dove richiedere la misura, a cui si accede tramite lo Spid o la Carta di Identità digitale. Una volta fatto il login, che richiede pochi secondi, si può accedere al voucher che dovrà essere speso entro il mese solare in cui viene erogato, ma può essere usato anche per acquistare un abbonamento per i mesi successivi. Le modalità con utilizzarlo usarlo cambiano a seconda dell’azienda e le indicazioni si trovano nella gran parte dei casi sul sito della compagnia in questione.

Leggi anche: