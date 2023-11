Incidente stradale a Milano, due morti e 12 feriti: positivo all’alcol test il guidatore dell’auto che ha tamponato

Sarebbe positivo all’alcol test il guidatore dell’auto che ha tamponato un altro veicolo causando il grave incidente che questa mattina, mercoledì 1 novembre, ha causato la morte di due giovani e il ferimento di altre 12 persone.Lo scontro è avvenuto poco dopo le 5 del mattino a Milano ha coinvolto tre auto in viale Forlanini, la strada che porta all’aeroporto di Linate. Tra le persone ferite, anche una bambina di otto anni. L’attenzione della polizia si sta concentrando su chi era alla guida dell’auto che per prima ha tamponato l’altro mezzo. Si tratterebbe di un uomo di circa 30 anni, con precedenti e che sarebbe risultato positivo all’alcol test. Su di lui, gli agenti stanno completando anche delle verifiche sui documenti. Una terza auto è rimasta coinvolta nell’incidente, una Peugeot sulla quale viaggiavano due ragazzi. Sono deceduti entrambi: il 20enne ala guida subito dopo l’impatto, il passeggero poco più tardi, all’arrivo all’ospedale San Raffaele.

La dinamica dell’incidente

Dalle prime informazioni sembra che una prima auto viaggiasse a forte velocità su viale Forlanini, verso la periferia. La macchina, sula quale viaggiava l’uomo risultato positivo all’alcol test e una donna, si è scontrata con un’altra vettura, con a bordo una famiglia e una bambina di 8 anni. Dopo lo scontro, i genitori e la bambina hanno abbandonato il mezzo dal quale stava uscendo fumo e si sono spostati su un’altra corsia. A quel punto sarebbe sopraggiunta una terza auto, a velocità sostenuta, che ha centrato la vettura sulla quale viaggiava la famiglia, ormai vuota. Due i ragazzi a bordo, che stavano tornando da una festa di Halloween Il 20enne alla guida è morto sul colpo, mentre l’altro passeggero è stato portato all’ospedale San Raffaele ma era in gravi condizioni ed è deceduto dopo circa un’ora. L’incidente è avvenuto circa all’altezza di via Taverna sullo svincolo in direzione di Linate. Altri due feriti sono stati trasportati al Policlinico e al Niguarda.

