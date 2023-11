Ilaria De Rosa: l’hostess in carcere in Arabia per spaccio è stata liberata

Ilaria De Rosa è stata liberata. L’hostess arrestata ad aprile in Arabia Saudita con l’accusa di spaccio di stupefacenti. Secondo l’accusa aveva uno spinello nel reggiseno quando è stata perquisita dopo l’irruzione della polizia in una cena privata. A giugno il tribunale saudita le aveva inflitto sei mesi di carcere, poi confermati. Adesso, scrive il Corriere della Sera, ha lasciato il carcere. Per la trevigiana 23enne si sono aperte le porte del penitenziario di Jeddah, dove si trovava dai primi di maggio. Il quotidiano spiega che ancora non si sa se tornerà in Veneto o se andrà in Belgio dove abita il padre, ufficiale dell’aeronautica in servizio in una base Nato. La donna, dopo il provvedimento di espulsione, è stata imbarcata sul volo Gedda-Roma n. 201 della Saudia Airlines. Arriverà nella capitale verso le 13.40.

Leggi anche: