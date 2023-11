Kazakistan, è libera Amina Milo, la 18enne italiana incarcerata per tre mesi: «Una gioia indescrivibile»

Amina Milo Kalelkyzy, la 18enne italiana rinchiusa da tre mesi nel carcere di Astana, la capitale del Kazakistan, è stata liberata. Stando a quanto dichiarato dall’avvocato della ragazza, è stata prosciolta dall’accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Amina ha fatto sapere di aver vissuto «momenti drammatici» durante la detenzione, ma che ora sta bene e non vede l’ora di tornare in Italia. «Mi manca la mia famiglia, il mio migliore amico. E mi manca il mare», ha commentato all’agenzia di stampa Ansa. «Questa mattina è successo tutto all’improvviso. Ad un certo punto mi hanno detto “Prendi le tue robe e vai via”. E per me è stata una gioia indescrivibile», ha aggiunto, precisando di non avere ancora notizie sulla data di partenza.

Tajani: «Non l’abbiamo mai lasciata sola. L’aspettiamo»

Soddisfatto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha tenuto a ringraziare «i diplomatici della Farnesina e la nostra ambasciata ad Astana per il grande lavoro che ha portato alla liberazione della giovane italiana». E ha aggiunto: «In questi giorni difficili non l’abbiamo mai lasciata sola, ora la aspettiamo presto in Italia».

Cos’è successo ad Amina Milo Kalelkyzy

Secondo quanto ricostruito finora, la ragazza – residente a Lequile in provincia di Lecce – si era recata ad Astana con sua madre, Assemgul Sapenova, per visitare alcuni parenti che vivono lì. Il 2 luglio è stata fermata per la prima volta e rilasciata dopo una notte in custodia. Due giorni dopo è stata condotta con l’inganno da due agenti della polizia in un appartamento privato e qui sarebbe stata segregata e maltrattata per ben 16 giorni. E i presunti rapitori avrebbero inoltre chiesto telefonicamente a sua madre un riscatto di 60mila euro per riavere la figlia. La madre si è quindi rivolta all’ambasciata italiana ad Astana e ne ha ottenuto il rilascio. L’11 luglio, però, la 18enne pugliese è stata nuovamente convocata dalla polizia che l’avrebbe «indotta» a firmare alcuni documenti in una lingua che non comprendeva, per poi arrestarla con l’accusa di traffico internazionale di droga. Qui è iniziato il calvario per la 18enne.

