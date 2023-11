Saman Abbas, il fratello: «Mio papà si ubriacava, ci picchiava e la notte ci cacciava da casa». La telefonata tra il padre e lo zio dopo la scomparsa

Prosegue l’audizione in Corte d’assise a Reggio Emilia del fratello di Saman Abbas, la giovane sparita da Novellara nel maggio del 2021 e trovata senza vita a novembre 2022. Oggi 3 novembre ha risposto alle domande dell’avvocato difensore dello zio Danish Hasnain, uno dei cinque imputati per la morte della ragazza. Sollecitato sul rapporto con la famiglia, il fratello di Saman ha rivelato di aver avuto paura nei mesi successivi all’omicidio della sorella perché temeva che lo zio – nonostante fosse in carcere – potesse fargli del male. Paura che ancora oggi riferisce di avere, soprattutto nei confronti di suo padre.

Le violenze del padre contro la moglie e i figli

Un padre – emerge dalla sua testimonianza – particolarmente violento: «Da piccolo mi picchiava, tante volte». Alla domanda se picchiasse anche la sorella, ha ricordato la scena – già rivelata negli interrogatori precedenti – in cui si sarebbe ferito con un coltello dopo essersi mezzo in mezzo tra il padre e Saman. «C’è stato un periodo in cui mio padre si ubriacava e picchiava, ci cacciava fuori da casa. Passavamo le notti al freddo. Una sera, mi ricordo benissimo siamo stati in una serra, faceva tanto freddo. Poi siamo andati in un capannone, io mia mamma e mia sorella, siamo stati chiusi dentro una macchina, mia madre usò il velo per coprire me e mio fratello, successe un po’ di notti». Quella volta, ricorda il ragazzo, è intervenuto Ivan Bartoli – il proprietario del terreno dove viveva la famiglia – invitandoli a chiamare i carabinieri, ma la madre si oppose per timore di «finire sui giornali». Dal suo racconto, la sorella risulta una ragazza coraggiosa: «Diceva le cose in faccia a papà, io invece ho sempre avuto paura e non sono mai riuscito. Ci sono stati molti episodi in cui papà picchiava la mamma, da quando siamo in Italia succedeva quasi sempre».

«Ho provato a farmi del male…»

In merito alle intercettazioni captate nei mesi successivi alla scomparsa della sorella in cui manifestava l’intenzione di uccidersi, il fratello di Saman risponde: «Ho provato a farmi male, in comunità a Parma ho bevuto il profumo, non ce la facevo più, avevo troppe cose in testa. Non riuscivo a portare tutte le cose con me…». Il giovane riferisce che continua a soffrire per la perdita della sorella, di cui ha deciso di parlare in tribunale per farle «giustizia». Oggi il ragazzo prende le distanze dalla cultura della famiglia: «Ci sono cresciuto, i miei genitori mi hanno insegnato che era vietato fare amicizia con le ragazze e per questo ho mandato la foto del bacio di Saman ai miei parenti. Ma ora tutto è cambiato. Mi sento italiano. Per come la penso, hanno fatto una cosa sbagliatissima».

La telefonata tra padre e zio

Il fratello ha, inoltre, riferito di una telefonata intercorsa tra suo padre e suo zio dopo la scomparsa di Saman e temporalmente successiva a una perquisizione dove erano stati sequestrati dei telefoni. «Mio zio disse: “Adesso noi scappiamo, perché ci hanno preso i telefoni, si sono accorti. Ma papà disse “dovete stare lì, perché altrimenti penseranno che è davvero successo qualcosa”. Ma mio zio rispose: “Non possiamo stare qui, tu sei scappato in Pakistan, non hai problemi. Se prendono qualcuno, prendono noi». A quel punto il giovane partì con lo zio, prima in bici verso Gonzaga, poi in treno per Modena, e poi ancora a Como, dove passarono la notte a casa di un conoscente. Successivamente proseguirono il viaggio per Imperia, si ritrovarono con i due cugini (anche loro imputati) dove però furono controllati e il ragazzo, all’epoca minorenne, fu portato in Questura e trasferito in una comunità. Lo zio invece riuscì ad andare via dall’Italia con i cugini. I tre furono arrestati nei mesi successivi tra Francia e Spagna.

Leggi anche: