Toscana, gli allagamenti per il maltempo a Prato e a Pistoia – I video

Durante la notte il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha pubblicato sui social alcuni video che mostrano allagamenti e inondazioni in Toscana. Nel primo filmato si vede il quartiere di Galciana a Prato. Nella cittadina sono stati chiusi tutti i ponti a causa esondazione Bisenzio in zona Santa Lucia. È stata aperta la cassa d’espansione dell’Ombrone. Chiuso il tratto dell’Autostrada A11 tra e Prato ovest e Pistoia per allagamento della carreggiata. Anche l’ospedale Santo Stefano di Prato è allagato. L’acqua ha invaso parte della struttura a causa dell’esondazione del fiume Bisenzio nel quartiere di Santa Lucia. La situazione più critica sarebbe stata registrata nei sotterranei e al piano terra. A Montemurlo ci sono due vittime per il maltempo.

Il secondo video mostra il comune di Quarrata in provincia di Pistoia. La cittadina è stata colpita dagli allagamenti a causa degli affluenti del fiume Ombrone. La zona è stata evacuata dalla protezione civile. In tutto il Pistoiese le situazioni più critiche riguardano i centri della Piana. Oltre a Quarrata è difficile la situazione a Casalguidi dove le strade sono diventate torrenti, case e negozi allagati. Viabilità compromessa, macchine in sosta portate via dalla furia delle acque.

Leggi anche: