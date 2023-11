L’attacco di Israele all’ospedale: «È il quartier generale di Hamas». Guterres (Onu): «Inorridito dai colpi alle ambulanze»

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres si è detto «inorridito», dalla scelta di Israele, confermata dalla stessa Tel Aviv, di colpire uno dei mezzi di un convoglio di ambulanze che si muovevano nei pressi dell’ospedale Al-Shifa, uccidendo 15 persone e ferendone 50. «Sono inorridito dalle notizie dell’attacco a Gaza sul convoglio di ambulanze fuori dall’ospedale di Al Shifa – recita la dichiarazione del segretario generale dell’Onu – le immagini degli corpi sparsi per strada fuori dall’ospedale sono strazianti». Nella suo messaggio Guterres ha citato anche «gli attacchi terroristici, le uccisioni, le mutilazioni, i rapimenti di donne e bambini» tornando a chiedere un cessate il fuoco. «Ora, da quasi un mese, i civili di Gaza, compresi donne e bambini, sono assediati, senza aiuti, uccisi e bombardati nelle loro case – ha detto – questo deve finire». Dal suo canto Israele ha sì confermato di aver colpito le ambulanze, ma sostiene che in una di esse si nascondessero armi e combattenti provenienti dall’ospedale che Hamas userebbe come quartiere generale.

I tentativi di fuga di Hamas

Nel frattempo, i militari israeliani affermano di aver eliminato terroristi e individuato alcune armi di Hamas nelle operazioni condotte nella giornata di ieri nei tunnel della zona Settentrionale della striscia di Gaza. Nello specifico, le forze israeliane si sarebbero scontrate con 15 militanti di Hamas uccidendo alcuni di loro e distruggendo tre punti di avvistamento del gruppo terroristico palestinese. A renderlo noto è il portavoce militare Daniel Hagari. Nella notte, «in un raid mirato nel sud della Striscia, corpi corazzati e ingegneri hanno fatto la mappa di edifici e neutralizzato ordigni esplosivi. Nel corso dell’operazione, i soldati hanno affrontato una cellula terroristica», ha aggiunto l’ammiraglio israeliano. Intanto, i media israeliani riportano, citando un’anonima fonte Usa, che Hamas avrebbe cercato di sfruttare l’apertura del valico di Rafah per infiltrare tra gli evacuati alcuni combattenti di Gaza, che si sarebbero nascosti nelle ambulanze dirette in Egitto, «rallentando così gli sforzi per evacuare gli stranieri». Usa ed Egitto hanno scoperto che «un terzo dei nomi erano combattenti, nessuno dei quali figurava tra i 76 palestinesi feriti e alla fine evacuati».

Blinken: «Non è il momento del cessate il fuoco»

Nel frattempo, gli Usa affermano di aspettarsi una nuova fase della guerra all’indomani della nuova visita in Israele del segretario di Stato Antony Blinken. L’amministrazione Biden ritiene che diminuiranno gli attacchi aerei mentre verrà incrementata l’intensità della campagna di terra il cui obiettivo sarebbe distruggere la rete di tunnel sotterranei di Hamas. Sebbene Washington affermi di aver posto domande difficili ai vertici israeliani, gli Usa non sostengono il cessate il fuoco. «Un gruppo terroristico ha preso 200 ostaggi e ucciso 1400 persone e si nasconde nei tunnel, con i suoi leader, cessate il fuoco non è veramente il termine da usare», ha dichiarato Blinken alla Cnn, parando invece di «pause umanitarie». «Il cessata il fuoco dipenderà da quando Israele si sentirà sicuro di aver garantito che non possa più accadere qualcosa» come il 7 ottobre, ha aggiunto l’alto funzionario.

