Attacco su Maghazi, campo profughi al centro della Striscia di Gaza. Israele: «Oltre 2.500 gli obiettivi terroristici colpiti»

Almeno 51 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in un attacco israeliano al campo profughi di Maghazi, situato nel centro della Striscia di Gaza. A riferirlo è l’agenzia di stampa palestinese Wafa. L’attacco è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. «Sono stati oltre 2.500 gli obiettivi terroristici colpiti nella Striscia», dall’inizio delle operazioni a Gaza in attacchi via terra, via mare e dal cielo. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui i soldati stanno continuando «ad eliminare terroristi in combattimenti ravvicinati e attacchi aerei sulle infrastrutture di Hamas, depositi di armi, posti di osservazione e centri di comando e di controllo nella Striscia». Due palestinesi sono stati uccisi dall’esercito israeliano in forti scontri ad Abu Dis in Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia Wafa secondo cui ci sono stati anche sei feriti, due dei quali in gravi condizioni.

Possibilità di evacuazione verso sud della Striscia: la finestra temporale

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato che domenica permetteranno ai residenti di Gaza di evacuare – spostandosi nel sud della Striscia – lungo alcune strade. La via principale indicata è Salah Al-Deen Street, con una finestra tra le 10 e le 14 ora locale. Ad annunciarlo Avichay Adraee, portavoce dell’Idf per i media arabi.

