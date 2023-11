Cosa sappiamo del massacro di Al-Rashid Street a Gaza con almeno sette vittime

Un video diventato virale mostra almeno sette civili, tra cui un bambino, morti sulla strada costiera che attraversa Gaza. Al momento, non si può affermare con certezza cosa sia accaduto e per mano di chi

Una distesa di corpi morti lungo la strada, apparentemente sette tra cui un bambino. Questo è quello che si vede nelle immagini provenienti dalla strada Al-Rashid, a Gaza e che hanno iniziato a circolare da ieri, 3 novembre 2023. La violenza delle immagini che mostrano civili inermi uccisi ha fatto divampare il dibattito digitale su un video, proveniente dai social, di cui al momento anche le testate internazionali che hanno reporter all’interno di Gaza, come Reuters, hanno potuto verificare ben poco, anche perché le immagini proverrebbero dal fronte sud di Gaza City, dove imperversano i combattimenti. In base agli elementi disponibili attualmente, però, non possiamo sostenere che le vittime siano state uccise da un bombardamento israeliano o da una granata lanciata dai miliziani di Hamas.

Dove sono stati trovati i corpi

Geolocalizzazione di Benjamin Strick

Innanzitutto, si deve localizzare dove è stato girato il video. Il punto esatto, come fatto notare dal giornalista investigativo ex Bbc e Bellingcat, Benjamin Strick, è questo (31.482964, 34.395413). Lo si evince dai cartelli e dagli edifici che appaiono nel video. Il punto è sulla costa, a 7 km a Sud Ovest di Gaza City, capitale dell’enclave palestinese lungo la costa meridionale di Israele, che si estende fino al confine con l’Egitto.

Posizione del luogo dove è stato girato il video

Al momento, non è possibile indicare la direzione in cui i civili erano diretti al momento della strage. Dalla posizione in cui sono stati trovati i corpi, si potrebbe supporre che stessero andando verso Nord, come se fuggissero da un pericolo proveniente da Sud. Indipendentemente dalla direzione, non è possibile attribuire un collegamento con l’esercito israeliano, Hamas o altri combattenti.

Dove si trovava l’esercito israeliano

Come sostenuto dall’analisi di OsintTechincal, l’evento è avvenuto venerdì 3 novembre 2023, quando l’avanzata dei mezzi dell’esercito israeliano si trovava a circa 2 chilometri dal luogo dove sono stati trovati i corpi.

Localizzazione dell’esercito israeliano rispetto a dove è stato girato il video. Di OsintTechincal

Le basi, poste circa ogni 800 metri, sono evidenti e scavate nel territorio. Si notano veicoli corazzati e bulldozer, oltre a veicoli in grado di scovare e disattivare le mine. Ciò non esclude che dei soldati israeliani si potessero trovare nel luogo della strage.

Struttura degli avamposti israeliani, di OsintTechnical

Leggi anche: