Violente mareggiate in Liguria, danni per milioni di euro: a Vernazza l’acqua invade le strade – I video

Dopo una giornata di vento forte e acqua alta che ha battuto gran parte della costa ligure, amministrazioni e privati hanno già iniziato la conta dei danni approfittando di qualche ora di tregua del maltempo. Le immagini delle onde alte sei metri a Portofino sono diventate virali, ma in molti comuni l’acqua ha superato le dighe frangiflutti invadendo le spiagge e poi le strade. Numerosi tratti stradali sono stati chiusi perché inagibili, dalla statale 586 in zona Rezzoaglio e in località Borzonasca, mentre l’Aurelia è stata riaperta. La situazione rimane delicata in numerosi lungomare. A Vernazza le onde hanno invaso il porticciolo e raggiunto poi le strade del centro cittadino, risalendo dai carruggi. Molte attività commerciali, quelle più vicine al mare, hanno riportato danni. A Camogli è crollata la veranda di un ristorante, e sono state fortemente colpite anche la discoteca Schooner e il ristorante San Marco di Sestri, così come il Bunker Bar di Riva Trigoso. Sarebbero poi finiti in mare, ormai inutilizzabili, diversi chilometri di reti dei pescatori di Chiavari e Sestri Levante.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Leggi anche: