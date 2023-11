Matthew Perry, celebrati i funerali in forma privata. Presenti tutti i volti noti del cast di Friends

L’ingresso era aperto solo a pochi intimi, compresi gli amici di lunga data e i co-protagonisti della celebre serie Friends quando, ieri, è stato celebrato il commosso e privato addio a Matthew Perry. L’attore, noto per il suo indimenticabile ruolo di Chandler Bing in una delle serie televisive più iconiche degli anni ’90 e 2000, è stato sepolto nel Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, nei pressi degli storici studi della Warner Bros. Il funerale ha avuto luogo una settimana dopo la tragica scoperta del suo decesso, avvenuta il 28 ottobre, nel suo appartamento. Matthew Perry aveva 54 anni al momento della sua scomparsa e aveva contribuito in modo significativo a plasmare la storia delle serie televisive durante il decennio in cui Friends è andata in onda, dal 1994 al 2004. Per lui, sono arrivate tutte le star dell’epoca: Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox e Lisa Kudrow.

