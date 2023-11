Genova, i pompieri pubblicano il video di un uomo che passeggia sugli scogli col mare grosso: «La stupidità non ci rende sereni» – Il video

«Rischiare di non tornare a casa per la stupidità di una evidente moltitudine, non ci rende sereni». Così i Vigili del Fuoco del comando provinciale di commentano le gesta di alcuni cittadini. Già pochi giorni fa erano circolate le immagini di diverse persone intente a fare aperitivo godendosi il sole nel porticciolo di Portofino, nonostante fosse stata annunciata una mareggiata con onde alte fino a sei metri che ha travolto molti di loro in pieno. Ora i pompieri mostrano un altro video, lungo appena tre secondi, girato nei pressi degli scogli di Punta Vagno, alcune centinaia di metri a est del capoluogo ligure. Malgrado il mare grosso, una persona passeggia a ridosso degli scogli, e finisce così per l’essere inghiottita da un’onda che la trascina con sé.

«Non siamo sereni»

L’uomo, rendono noto i vigili del fuoco, «è in gravi condizioni all’ospedale e gli stessi soccorritori colpiti più volte da onde rischiando loro stessi». «Il nostro lavoro consiste anche nel rischiare per salvare altri da condizioni di pericolo, indipendentemente dai motivi che hanno portato le persone a rischiare. Ma, vedete, sembrerà forse strano a qualcuno, ma abbiamo l’ambizione, a fine turno, di tornare a casa dai nostri cari. E rischiare di non tornarci per la stupidità di una evidente moltitudine, non ci rende sereni», aggiungono i pompieri, nella speranza che il loro appello non rimanga inascoltato.

