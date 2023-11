Chi è Indi Gregory, la neonata inglese che il governo Meloni vuole salvare e portare in Italia

Il Consiglio dei ministri è stato convocato d’urgenza oggi, alle 14.15 e ha conferito la cittadinanza italiana a Indi Gregory, una neonata inglese di 8 mesi gravemente malata per una patologia mitocondriale incurabile. Il caso di Indi Gregory sta scuotendo il Regno Unito e non solo. L’alta corte di Londra ha negato ai suoi genitori la possibilità del trasferimento in Italia per continuare a mantenerla in vita tramite il supporto di macchinari. La speranza della madre e del padre di Indi è quella di ricovero al Bambino Gesù di Roma. Senza questa possibilità alle 15 italiane verrà staccata la spina.

La lotta dei genitori di Indi Gregory e il caso simile di Charlie Gard

Il conferimento della cittadinanza italiana alla piccola Indi Gregory è «ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91», come si legge nella convocazione del Consiglio dei ministri. Il motivo è l’interesse per la comunità nazionale «ad assicurare al minore ulteriori sviluppi terapeutici». La neonata è ricoverata al Queen Medical Center di Nottingham e l’ospedale pediatrico romano ha offerto la possibilità di assisterla, come aveva fatto in passato per altri due bimbi inglesi. Spesso questa lotta, il cui esito oggi in Consiglio dei ministri è frutto di una lunga trattativa silente degli ultimi giorni, non ha portato gli esiti sperati. Il caso più similare è quello di Charlie Gard, morto il 28 luglio 2017, dopo una lotta tra famiglia e medici del Great Ormond Street Hospital. Anche in quel caso si tentò la richiesta di trasferimento al Bambin Gesù di Roma, invano.

(foto Indi Gregory Facebook)

