Napoli, la sede dell’Università Orientale occupata dagli studenti: «Con la Palestina fino alla vittoria»

Un gruppo di studenti ha occupato la sede dell’Università Orientale di Napoli. Gli studenti hanno esposto uno striscione a sostegno della Palestina «fino alla vittoria» sul balcone centrale di Palazzo Giusso. La pagina Facebook dell’Ex Opg occupato “Je so’ pazzo” ha pubblicato uno scatto in cui si vedono alcune persone vestite di nero sul balcone dell’università. Nelle scorse settimane altri studenti avevano esposto una bandiera palestinese sulla facciata dell’Ateneo ed in altri luoghi della città. Il comunicato recita: «È da quasi un mese che a Gaza, nel silenzio e nella complicità dei governi occidentali, in primis quello italiano, si consuma un genocidio perpetrato ai danni della popolazione palestinese. Se le istituzioni e i media hanno dimostrato la palese volontà di insabbiare i crimini di guerra di cui è responsabile il governo israeliano, è urgente e necessario che una risposta in solidarietà del popolo palestinese parta dal basso, da noi studenti e studentesse che non vogliamo restare in silenzio davanti a tutto ciò. Per questo motivo chiediamo a tutte e tutti di accorrere in supporto all’occupazione. Non possiamo restare indifferenti, è il momento di agire!».

