Sardegna, prof rimprovera lo studente distratto in classe: prima gli insulti, poi la testata del padre del ragazzo

Un professore di matematica è stato aggredito, lunedì 6 novembre, dal padre di uno dei suoi studenti, ancora minorenne, nei corridoi della scuola. Durante l’ora di lezione, il 16enne aveva avuto un atteggiamento distratto in classe e secondo il docente era troppo irrequieto per continuare a rimanere nell’aula. All’ennesimo rimprovero, per aver parlato con i compagni o averlo interrotto, lo studente avrebbe risposto a muso duro, insultando il professore prima di uscire di corsa dall’aula. A quel punto avrebbe chiamato suo padre, che in breve tempo lo ha raggiunto nell’istituto. L’uomo, 53 anni, ha affrontato il docente di matematica nei corridoi della scuola, aggredendolo con una testata sul volto. A quel punto sarebbe nata una colluttazione, nel comprensibile disordine generato dall’improvvisa rissa. Solo l’arrivo dei carabinieri e del 118 ha messo fine allo scontro. Entrambi gli adulti sono stati trasportati all’ospedale di san Gavino, nel sud della Sardegna e 50 chilometri a nord di Cagliari. I militari della Compagnia di Villacidro che sono intervenuti nella scuola stanno valutando se sporgere denuncia contro il padre dello studente per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

