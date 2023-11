Brasile, 23enne filma il fidanzato che la uccide con un colpo di pistola: arrestato

Un 27enne brasiliano è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di omicidio colposo dopo aver sparato e ucciso la sua fidanzata a Jataí, nello Stato centro-occidentale di Goiás. A incastrarlo, nonostante la falsa testimonianza del giovane, le immagini ritrovate sul cellulare della vittima. La 23enne, Ielly Gabriele Alves – questo il suo nome – ha infatti registrato in un video il momento esatto in cui viene raggiunta e uccisa da un colpo di pistola. Il telefono poi cade a terra e il filmato si interrompe. Tempestivo l’intervento degli operatori sanitari, ma per la giovane non c’era più nulla da fare: è morta poco dopo il trasporto in ospedale. Il 27enne, raggiunta la struttura sanitaria, ha raccontato agli investigatori che si trovava all’interno dell’automobile con la sua compagna quando delle persone in moto avrebbero sparato contro di loro. Eppure, l’analisi delle immagini nel cellulare della vittima hanno confermato la colpevolezza del ragazzo.

