Milano, scontri tra tifosi del Milan e del Psg nella zona dei Navigli: un francese accoltellato – Il video

Il 34enne ricoverato al Policlinico in gravi condizioni

Un tifoso del Paris Saint Germain è ricoverato al Policlinico di Milano dopo aver ricevuto due coltellate alla testa e a una gamba durante alcuni scontri con tifosi del Milan. Tutto sarebbe accaduto nella zona dei Navigli ieri notte, 6 novembre. Il tifoso, 34enne, è stato trasportato in condizioni gravi. I tifosi rossoneri erano una cinquantina. La rissa è scoppiata in un locale e ha provocato un fuggi fuggi dei clienti. Stasera si giocherà Milan-Paris Saint Germain, valida per i gironi di Champions League.

La polizia ha fermato e identificato 73 cittadini francesi. Successivamente una cinquantina di tifosi del Milan è arrivato a Ripa di Porta Ticinese dove si è scontrata con alcuni tifosi francesi, per poi fuggire in via Argelati. La polizia ha caricato i tifosi francesi.

Un poliziotto è stato colpito a una gamba e ha riportato una ferita lacero-contusa a una gamba. Un altro ha lamentato una ferita al labbro. Il responsabile è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

