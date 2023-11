La svolta per la “bidella pendolare”, Giusy Giugliano ha trovato lavoro vicino a casa: «Dopo tutti i sacrifici»

I presunti viaggi estenuanti tra Milano e Napoli sono ormai un lontano ricordo per Giuseppina Giugliano, la 30enne napoletana diventata famosa lo scorso gennaio come la «bidella pendolare». In un’intervista al Giorno, la donna aveva raccontato di aver preferito viaggiare anziché prendere in affitto una stanza vicino alla scuola a cui era stata assegnata, trovando quella soluzione economicamente più conveniente. A distanza di circa dieci mesi, Giugliano sembra aver trovato una soluzione più confortevole. Su Facebook si dice «felicissima» dopo che ha ottenuto l’assegnazione provvisoria in una scuola in provincia di Napoli. L’incarico da collaboratrice scolastica, secondo Fanpage, è partito lo scorso 1 settembre e scadrà il 31 ottobre 2024. Già lo scorso 17 settembre, Giugliano aveva commentato il nuovo lavoro su Instagram: «Dopo tutti i sacrifici, Dio è grande, adesso lavoro nella mia città», rispondendo così a un ex collega che aveva reagito con l’emoji di una risata dopo la pubblicazione della videointervista rilasciata al quotidiano milanese che l’aveva resa famosa. «Non c’è da ridere – aveva scritto Giugliano – visto che mi conosci e abbiamo lavorato insieme al Boccioni. Prima scendevo nel weekend, ma poi, con gli affitti alle stelle, ho risparmiato tanto con l’abbonamento, visto che non ero riuscita a trovare nulla e non potevo permettermi un affitto da 800 euro al mese quando ne prendo 1.165, come tu sai benissimo».

Leggi anche: