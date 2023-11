Gaza, Israele prende il controllo della roccaforte di Hamas nel nord della Striscia. La condanna dell’Onu: «Crimini di guerra da entrambe le parti»

Sembra essere caduto nel vuoto l’appello rivolto da Joe Biden a Benjamin Netanyahu affinché Israele sospenda per alcuni giorni l’offensiva su Gaza. Dopo dieci ore di combattimenti, oggi – giovedì 9 novembre – la fanteria dell’Idf ha annunciato di aver preso il controllo della roccaforte di Hamas nel nord della Striscia. Ora a controllare la postazione, conosciuta come «avamposto 17» è la Brigata Nahal. Secondo quanto riferito dall’esercito israeliano, sono «decine» i miliziani palestinesi uccisi nella battaglia. L’area conquistata in queste ore dall’Idf si trova vicino al campo profughi di Jabalia. Secondo le stime del ministero degli Interni palestinese, sono almeno 19 le persone uccise durante l’offensiva israeliana soltanto nella giornata di ieri.

Il bilancio aggiornato dell’attacco del 7 ottobre

Ad aumentare però sono anche le vittime tra le fila dell’esercito di Tel Aviv. L’Idf ha annunciato infatti la morte del 29enne Eliahou Elmakayes, che porta a 32 il bilancio aggiornato dei soldati israeliani morti nel conflitto. Nelle scorse ore le autorità di Gaza hanno reso noto anche il bilancio del bombardamento di domenica scorsa sull’ospedale Nasser, sempre nella Striscia. Secondo il ministero della Sanità sono otto le persone morte nell’attacco israeliano. A essere aggiornato proprio in queste ore è anche il bilancio del massiccio attacco di Hamas sferrato contro Israele lo scorso 7 ottobre, che ha dato il via all’escalation militare di queste settimane. Secondo la polizia, sono 845 i civili israeliani morti nel massacro.

L’appello dell’Onu

Anche l’Onu torna a farsi sentire. E lo fa con le dure parole dell’Alto commissario per i diritti umani Volker Türk, che accusa sia Hamas sia Israele di essersi macchiati di crimini di guerra. «Le atrocità perpetrate dai gruppi armati palestinesi il 7 ottobre sono state terribili, brutali e scioccanti: sono stati crimini di guerra, così come lo è la continua detenzione di ostaggi», ha affermato l’alto commissario delle Nazioni Unite. Allo stesso tempo, ha precisato Türk, «anche la punizione collettiva da parte di Israele dei civili palestinesi costituisce un crimine di guerra, così come l’evacuazione forzata illegale dei civili». Le parole dell’alto commissario Onu arrivano all’indomani della visita al valico di Rafah, definito una simbolica àncora di salvezza per le oltre due milioni di persone intrappolate a Gaza. Un’ancora di salvezza che è però ancora «ingiustamente e scandalosamente debole», ha precisato Türk.

Cessate il fuoco

L’alto commissario Onu ha quindi esortato entrambe le parti ad accettare un cessate il fuoco sulla base di tre imperativi in materia di diritti umani: la fornitura di aiuti a Gaza, il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas e l’attuazione di «una fine duratura dell’occupazione basata sui diritti dei palestinesi e degli israeliani all’autodeterminazione e ai loro legittimi interessi di sicurezza».

Credits foto: EPA/Atef Safadi | Le operazioni militari dell’esercito israeliano nel nord della Striscia di Gaza (8 novembre 2023)

