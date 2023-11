Pino Insegno non condurrà L’Eredità: l’intesa tra Rai e Banijay

Non sarà Pino Insegno a condurre la nova edizione de L’Eredità il prossimo gennaio su Rai 1. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, la decisione sarebbe stata presa dopo l’incontro tra viale Mazzini e la casa di produzione titolare del format, Banijay. Solo l’altroieri, la Rai stessa aveva annunciato che la scelta non era stata ancora fatta ma che sarebbe arrivata entro novembre. Da quanto trapela in queste prime ore però, diversamente da quanto immaginato in un primo momento, non sarebbe certa la presenza di Flavio Insinna in conduzione. In una nuova riunione, Rai e Banijay dovrebbero accordarsi sul nome. Tra i possibili sostituti, anche Marco Liorni. A pesare sulla decisione di non puntare più su Insegno, i risultati tutt’altro che positivi del suo Il Mercante in Fiera, in onda nel preserale di Rai 2. Gli ascolti hanno fatto propendere anche per la sospensione di Liberi tutti, il programma di Bianca Guaccero, e ora a viale Mazzini si sta già pensando alla nuova stagione per evitare gli errori dell’ultimo anno, con una programmazione sulla quale hanno pesato i numerosi e rocamboleschi addii di giornalisti e conduttori di lungo corso.

