Paolo Maldini, addio definitivo al Milan: l’offerta «seria» dall’Arabia Saudita

Messo fuori dal Milan, Paolo Maldini sarebbe stato contattato dall’Al Ittihad nella Saudi League per affidargli l’incarico di direttore tecnico. A rivelarlo è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha parlato di una «proposta seria» da valutare. L’Al Ittihad ha da poco esonerato l’allenatore portoghese Nuno Espirito Santo, protagonista di uno scontro durissimo negli spogliatoi con l’ex stella del Real Madrid Karim Benzema. Il club ora rischia il caos e sarebbe alla disperata ricerca di una guida tecnica che riporti il sereno nella squadra. E soprattutto non vanifichi la campagna faraonica fatta la scorsa estate, considerando che in campionato le cose non vanno neanche malissimo. Il club si ritrova infatti al terzo posto, staccato di due punti dall’Al Ahili di Kessie e Firmino. In estate l’Al Ittihad aveva portato dall’Euroba l’ex Chelsea Kanté e l’ex Liverpool Fabinho. I contatti con Maldini ci sarebbero stati già qualche mese fa. Proprio nel bel mezzo del periodo complicato con il Milan, dopo l’arrivo di Gerry Cardinale che lo ha messo alla porta per divergenze sulla gestione del mercato e sul ruolo che avrebbe dovuto ricoprire uno degli uomini simbolo della storia milanista. All’epoca però Maldini aveva declinato ogni offerta, magari nella speranza di ricucire con i rossoneri. Scenario che però non si è avverato, portando così Maldini a riflettere sulla nuova prospettiva araba.

