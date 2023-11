Manifestazione pro-Palestina a Londra, gli organizzatori: «Più di 800 mila partecipanti». Scontri con la polizia – I video

Oltre 800mila le persone che oggi – venerdì 11 novembre – hanno partecipato a Londra alla marcia in favore del popolo palestinese. Lo riporta il Guardian. «Siamo più di 800.000 qui oggi e il numero potrebbe arrivare a un milione. Questa è la seconda marcia più grande della storia britannica», ha sottolineato una delle organizzatrici dal palco allestito a Nine Elmsa, zona residenziale della Capitale inglese. In precedenza, il Metropolitan Police Service aveva stimato la presenza di circa 300mila persone. Durante la manifestazione – scrive la Bbc – circa 60 contro-manifestanti, tra cui esponenti del gruppo di estrema destra come l’English Defence League, si sono scontrati con le forze dell’ordine nella piazza del Parlamento. Questi ultimi hanno intonato cori offensivi contro Allah e hanno inoltre strappato le bandiere palestinesi dalle mani dei partecipanti. La polizia ha affermato che sono state arrestate più di 100 persone, la maggior parte delle quali tra i contro-manifestanti.

