Regno Unito, Sunak rimuove la ministra degli Interni dopo le critiche alla polizia

Nel rimpasto di governo annunciato e attuato dal premier britannico Rishi Sunak, è quello di Suella Braverman il nome più eccellente a esser messo da parte. La ministra degli Interni viene rimossa dal suo incarico a pochi giorni dal suo attacco a mezzo stampa a Scotland Yard, per la gestione «troppo morbida» delle manifestazioni pro Palestina nel Regno Unito. Al suo posto, Sunak avrebbe nominato James Cleverly, già Segretario di Stato per gli Affari esteri nel governo Truss e in quello attuale. Braverman, 43 anni, era considerata una delle figure più a destra e intransigenti dei Tory e dell’esecutivo. È stata tra le più convinte sostenitrici delle politiche anti-migranti del suo governo, compreso il progetto di deportazione in Ruanda degli stranieri con i documenti non in regola, e solo pochi giorni fa avevano sollevato polemiche le sue dichiarazioni sulle persone senza fissa dimora. Come ricorda il Guardian è già la seconda volta in appena un anno che viene rimossa dallo stesso incarico, quello di Home Secretary. La parlamentare è stata segretaria di Stato agli Interni del governo presieduto da Liz Truss dal 6 settembre al 19 ottobre 2022, e ancora dal 25 ottobre fino a oggi con Sunak. Nell’attuale rimpasto, dovrebbero essere sostituiti anche il ministro dell’Ambiente e quello della Saluta. La decisione su Braverman sarebbe stata presa dopo la pubblicazione di un articolo sul The Times in cui la ministra sosteneva che ci fosse una diffusa «percezione che gli alti funzionari di polizia facciano dei favoritismi quando si tratta di manifestanti», implicando che gli agenti fossero più duri con i manifestanti di destra che con quelli pro-Palestina.

