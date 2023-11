Pino Insegno ha vinto? Oramai è certo il suo ritorno alla conduzione di Reazione a Catena

Lo hanno escluso dalla conduzione de L’Eredità per via degli ascolti flop de Il Mercante in fiera ma alla fine, Pino Insegno, potrebbe aver comunque vinto la sua partita. Come ieri aveva precisato il suo manager, Diego Righini, va al timone di Reazione a catena da giugno a dicembre 2024. A prendere il posto di Insinna a L’Eredità sarà invece proprio Marco Liorni, attuale conduttore del game show di Rai Uno. Il retroscena è dato oramai come certo su Tvblog. Tra l’altro Insegno tornerebbe a condurre un programma che gli ha regalato successi e ascolti. Dopo l’incontro di ieri con il conduttore ed il suo manager – riporta la testata – è previsto nei prossimi giorni l’incontro con il manager di Liorni, Lucio Presta. Per quanto riguarda la decisione di viale Mazzini Righini ha parlato stamane di un atteggiamento poco professionale da parte della dirigenza Rai. «Si è generata una polemica inutilmente, bastava parlare prima con noi. C’è stato un accanimento nei suoi confronti. Se fossimo amici di Meloni nessuno ci avrebbe tolto L’eredità», ha precisato.

Leggi anche: