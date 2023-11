Metteva di proposito i propri capelli nel piatto per non pagare il conto: incastrata dalle telecamere di sorveglianza – Il video

Aveva ideato un modo alquanto bizzarro per non pagare il conto: una cliente di un pub di Blackburn, nel Regno Unito, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del locale mentre si strappava i capelli e li posizionava – approfittando di un momento di distrazione dei camerieri – nel piatto. Dopodiché ha informato il personale, esigendo le scuse e pure un rimborso. Il proprietario del locale, dopo essersi scusato per l’inconveniente, è riuscito pochi giorni dopo a smascherare la truffa ai suoi danni. Complici le telecamere di sorveglianza all’interno della struttura: «Ci sono persone che sono disposte a mettere a rischio la reputazione di un’azienda e i posti di lavoro del personale per un pasto da 15,88 dollari», ha detto Tom Croft alla testata Southwest News Service, citato dal New York Post, dopo l’accaduto. «Sono disgustato e molto arrabbiato. Niente – prosegue – di simile è mai successo prima. I lavoratori del team di cucina potrebbero aver pensato che fosse colpa loro quando non avevano fatto assolutamente nulla di sbagliato», ha concluso.

Leggi anche: