Chi è Francesca Bergesio, la Miss Italia 2023 premiata da Sgarbi è figlia di un senatore della Lega

È Francesca Bergesio la vincitrice di Miss Italia 2023. 19 anni di Cervere, in provincia di Cuneo, Bergesio è figlia del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. Dettaglio che sui social ha già scatenato i primi commenti caustici, soprattutto nei confronti della giuria presieduta da Vittorio Sgarbi, assieme al conduttore della Zanzara Giuseppe Cruciani e alla giornalista di Libero Hoara Borselli, oltre all’influencer Giulia Salemi. Le allusioni alla parentela e a possibili favoritismi si sprecano sui social, tra chi ironizza: «Pure miss Italia si sono presi» e chi insinua che la giuria, di certo non ostile alla maggioranza di governo, abbia potuto aiutare la 19enne cuneese. Polemiche inevitabili, che potrebbero anche fare la fortuna dell’ultima edizione di miss Italia ormai lontana dalla Tv nazionale e relegata allo streaming.

Da parte sua, il papà senatore si dice semplicemente orgoglioso di sua figlia: «Per lei è un momento di crescita importante – ha detto al Corriere della Sera – non ero preoccupato, anzi vorrei citare Giolitti: “Sono poco se mi valuto e molto se mi confronto”». Membro della commissione di Vigilanza Rai, il senatore leghista evita polemiche per la mancata messa in onda sulla Tv di Stato della finale del concorso: «È stato molto bello anche così, i social oggi sono molto importanti». A sua figlia avrebbe dato solo un semplice consiglio: «A volte sono le sconfitte che si trasformano velocemente in vittorie, non mollare mai. Ma io credo che le donne hanno una responsabilità in più, un domani da mamme. Mia figlia su questo tema è molto attenta». Diplomata al liceo Classico, la 19enne Bergesio si è appena iscritta a Medicina. Nel frattempo le sarebbe nata la passione per la recitazione. Suo padre non sembra preoccupato di un possibile cambio di rotta nella sua carriera: «Lo vedrà da sola. Penso che questo passaggio qui siamo importante per lei, magari si apre una prospettiva che non immaginava prima».

