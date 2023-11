Lazio-Roma, la domanda di Ciro Immobile all’arbitro Massa: «Perché m’hai ammonito?». Lo scambio di battute diventa virale – Il video

Spopola sui social il dialogo tra Ciro Immobile, capitano della Lazio e l’arbitro Massa all’intervallo. Il calciatore ha fermato il direttore di gara per chiedere spiegazioni sull’ammonizione ricevuta al 38′ della partita contro la Roma, dopo un fallo su Mancini. Dopo il gesto c’è stato un parapiglia generale, con Pedro e Paredes protagonisti, e Ciro che ha chiesto se il giallo fosse dovuto alla rissa o al fallo. «Ma dimmi una cosa, ma nella rissa mi hai ammonito?», chiede il giocatore laziale. Massa spiega: «No, io ti ho ammonito per il fallo, non per la rissa, per la rissa ne ammonisco uno per parte». Immobile replica: «Avrei accettato di più per la rissa, per farti capire l’entità del fallo».

“Ciro”

Perché il capitano della Lazio Ciro Immobile parla un bel napoletano.

Traduciamo: praticamente dice all’arbitro che avrebbe preferito ricevere il cartellino giallo per la rissa piuttosto che per il fallo che per lui non c’era. Orgogliosopic.twitter.com/KTeskSbL6c

— Perchè cazzo è in tendenza? (@PercheCazzo) November 13, 2023

