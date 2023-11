Lo sciopero generale del 17 novembre e il rischio precettazione: «Sempre di venerdì, è contro le regole»

Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil il 17 novembre 2023 contro la legge di bilancio del governo Meloni è a rischio precettazione. L’ha minacciata il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ma anche il Garante ha protestato perché la data è troppo vicina rispetto alle astensioni già fissate. Mentre il leader della Cgil Maurizio Landini ha detto che il ministro «non ha mai lavorato» e che non è il ministero a decidere sulle date degli scioperi. La commissione di garanzia ha deliberato la riduzione della protesta a 8 ore e ha chiesto di rimandare l’interruzione del servizio per il settore dei trasporti. Intanto però c’è una polemica sulla scelta dei giorni in cui scioperare e sui diritti dei cittadini compressi.

Il giuslavorista

Il giuslavorista Pietro Ichino in un’intervista al Corriere della Sera parla di un comportamento sindacale che «sta svuotando il significato dello strumento di lotta». Perché ormai è diventato «una routine, come lo sciopero dei trasporti il venerdì. Che è connotato anche da una certa dose di opportunismo. Collocandosi al venerdì mira ad avvalersi dell’adesione opportunistica di chi vi partecipa solo per aggiungere un giorno di vacanza». Poi propone di introdurre anche nei servizi pubblici per cui la proclamazione deve essere approvata da un certo numero di lavoratori per potersi svolgere. E aggiunge di applicare un’altra regola che esiste già: «Quella che obbliga tutte le parti, imprenditori, sindacati e lavoratori, a preavvertire gli utenti di ciò che funzionerà e ciò che non funzionerà durante lo sciopero. Oggi i lavoratori del settore vengono indebitamente esonerati dal dichiarare, con l’anticipo previsto dalla legge, la propria adesione».

Le regole violate

Nel colloquio con Rita Querzé Ichino aggiunge che la conoscibilità preventiva dell’adesione delle singole persone consentirebbe di rispettare «un diritto che la legge attribuisce ai cittadini, nel campo dei servizi pubblici essenziali. Ovvero quello di conoscere almeno con cinque giorni di anticipo i treni che viaggeranno, le classi di una scuola i cui insegnanti saranno al lavoro, e così via». In più, il quotidiano ricorda che l’ultimo sciopero del 20 ottobre era stato proclamato proprio venerdì. Mentre quello del 9 ottobre cadeva di lunedì. Ne era stato proclamato un altro il 29 settembre, ancora una volta di venerdì. Mentre il 13 luglio scorso era un giovedì. Anche l’ultimo sciopero generale della Cgil risale al 16 dicembre 2022, ancora una volta di venerdì. Mentre l’anno prima era stato proclamato di giovedì.

I sindacati

I sindacati ribattono facendo notare che il mondo dei trasporti lavora anche durante il fine settimana. E quindi molto spesso è impossibile prolungare il week end attraverso l’astensione dal lavoro. Mentre la data del 17 novembre è stata decisa in base a un calendario molto fitto. Che prevede l’astensione dal lavoro dei medici il 5 dicembre. La Commissione di Garanzia invece farà notare che molte categorie sono state escluse dalla prossima precettazione. E, per questo, inviterà Cgil e Uil a ridurre la durata dello sciopero.

