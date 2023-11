Sondaggio Swg: frenata generale per FdI, Pd, M5s e Lega. Sorride solo Forza Italia, in ripresa Italia Viva – I dati

Dopo la ripresa delle ultime rilevazioni, frenano i principali partiti secondo l’ultimo sondaggio Swg per TgLa7. Fratelli d’Italia cede un decimo di punto ed è ora al 29,1%. Segue il Partito democratico con il 19,7%, con una perdita in sette giorni dello 0,3%. In calo anche il M5s dello 0,2%, portandosi al 16,2%. Il calo più consistente lo registra la Lega, che perde lo 0,4% nell’ultima settimana e si attesta ora al 9,4%. In risalita invece Forza Italia dello 0,3%, ora al 6,7%. Lieve flessione anche per Azione (-0,1%) al 3,9%. Stabili Verdi e Sinistra al 3,6%.

Risale dello 0,2% Italia Viva, ora al 3%. In trend positivo anche +Europa al 2,5% e Per l’Italia con Paragone all’1,9% (+0,3%). Cala Unione Popolare, ora all’1,2%. No Moderati guadagna un decimo di punto e si porta all’1,1%.

