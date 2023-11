USA, il secret service per la nipote di Biden, Naomi, ha sparato a tre persone fuggite poi in auto

Gli agenti del Secret Service addetti alla sicurezza della nipote di Joe Biden, Naomi Biden, hanno aperto il fuoco contro tre persone che avevano cercato di irrompere su una vettura del Secret Service che non aveva segnali di riconoscimento. A parlare per primo della vicenda è Politico, sottolineando che i tre sono scappati a bordo di un’auto rossa. L’episodio risale a domenica sera, quando gli agenti avevano accompagnato Naomi Biden nell’area di Georgetown a Washington. Naomi è la maggiore dei nipoti del presidente statunitense. Si è sposata lo scorso anno con una cerimonia alla Casa Bianca. Ha 29 anni ed è avvocato. La figlia maggiore di Hunter Biden si è laureata in legge alla Columbia University così come ha studiato legge anche suo marito, Peter Neal. Ha scelto di vivere al terzo piano della Casa Bianca, lo stesso utilizzato dalla mamma di Michelle Obama per otto anni.

Leggi anche: