Usa, la storia di Kelsey Hatcher: nata con due uteri rimane incinta in entrambi

Kelsey Hatcher, 32enne statunitense, ha scoperto di aspettare due bambine in due uteri diversi. Lo ha raccontato al Washington Post. Secondo Richard Davis, specialista di medicina materno-fetale – che ha in cura Hatcher – soltanto una donna su un milione rimane incinta in entrambi gli uteri separati. Si tratta infatti di una condizione rara: le due tube, che dovrebbero crescere e unirsi per formare l’utero mentre il feto cresce, non si uniscono completamente finendo per svilupparsi in un due organi separati. Nel 2008 i medici di Birmingham hanno scoperto che Hatcher era nata con due uteri e due cervici: «Una condizione chiamata utero didelfo che si verifica in circa lo 0,3% delle donne», ha detto il medico al Wp. Nonostante il rischio alto di aborti spontanei e parti prematuri, la giovane – insieme a suo marito – ha altri figli: di sette, quattro e due anni. Tutti nati, racconta la 32enne, in prossimità della data prevista e senza complicazioni. Ad ogni visita medica, i dottori – spiega Hatcher – le ricordano l’eccezionalità dell’evento. E non potendo gestire la situazione tenendo conto delle esperienze passate, gli esperti stanno affrontando il caso specifico come una gravidanza gemellare. La data di nascita è prevista per Natale, ma la coppia spera – sottolinea al quotidiano – che arrivino prima, in modo che la famiglia possa festeggiare le vacanze nella loro casa di Dora, in Alabama.

