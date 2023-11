La classe costretta a ripetere la Maturità, la versione di due studentesse: «Ora possiamo parlare: cosa è successo» – Il video

«Adesso la situazione è conclusa per davvero, o almeno lo speriamo». Inizia così il video pubblicato su TikTok da due studentesse della classe 5°A del liceo linguistico Galileo Galilei di Spadafora, in provincia di Messina, tornata sui banchi di scuola a ripetere la maturità dopo che la scorsa estate sono emerse alcune irregolarità negli esami svolti. «Tutti siamo stati trattati allo stesso modo. Abbiamo avuto qualche aiutino ma molto generale. Nessuno sapeva che domande sarebbero capitate all’esame», assicurano le due ragazze. A proposito del ricorso presentato da una loro compagna, che ha dato il via poi alla battaglia legale che ha portato al secondo esame di maturità, le due studentesse aggiungono: «Era rimasta insoddisfatta del suo voto e ha presentato ricorso. Ma pensavamo che poi avesse abbandonato l’idea perché non ci eravamo più sentite».

La commissione ispettiva

Dopo qualche settimana, la situazione cambia, perché la ragazza «decide di mettere in mezzo la professoressa che ci aveva aiutato». A questo punto tutta la 5°A viene convocata per la prima settimana di agosto da una commissione ispettiva. «La maggior parte di noi non è andata, anche perché eravamo già in vacanza. Soltanto due compagni, un po’ impauriti, hanno deciso di parlare con la commissione», raccontano le due studentesse. Poi, ai primi di settembre, arriva la brutta notizia: «Riceviamo una mail che dice: “Annullamento prove orali”. È lì che abbiamo saputo che avremmo dovuto ripetere l’esame di maturità».

Il nuovo esame

Una situazione che ha messo i bastoni tra le ruote a diversi ex studenti del liceo Galilei, che già si preparavano all’inizio delle lezioni in università. «Alcuni di noi non hanno potuto fare i test di ammissione perché all’improvviso eravamo senza diploma», raccontano le due studentesse su TikTok. Alla fine, la data del nuovo esame viene fissata a novembre, proprio mentre molti ex studenti del liceo Galilei già frequentavano lezioni in università. «Abbiamo avuto una settimana e mezza per ripassare il programma. Non ho frequentato l’università per ripassare. è stato molto stressante», racconta una delle due ragazze. Alla fine, la battaglia giudiziaria sembra essere servita a ben poco. Quasi tutti gli studenti hanno ricevuto infatti lo stesso voto del primo esame di maturità, compresa la ragazza che ha presentato ricorso.

