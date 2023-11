Della Vedova (+Europa) aggredito dal presidente della Coldiretti davanti a Palazzo Chigi: spintoni e insulti, interviene la polizia – Il video

La mattina del 16 novembre, alla Camera, è iniziato l’iter di approvazione del provvedimento che vieta la produzione di carne sintetica in Italia. Le opposizioni si sono viste respingere le questioni pregiudiziali, con la maggioranza di centrodestra determinata a votare a favore del divieto. Per il ministro Luca Ciriani, si tratta di «una battaglia per difendere le nostre eccellenze». Per buona parte del centrosinistra, invece, il governo sta dimostrando il suo lato reazionario: «Una cultura politica totalitaria che dice che gli scienziati non contano», afferma Riccardo Magi. Nelle pause d’Aula, il segretario di +Europa e gli altri deputati del gruppo si uniscono al sit-in dei militanti del partito, per protestare fuori da Palazzo Chigi. Lì vicino, contemporaneamente, un presidio della Coldiretti è schierato per manifestare il proprio favore al ddl. A un certo punto, la situazione deflagra: secondo quanto riportato dagli iscritti a +Europa, diversi membri della Coldiretti si sono avvicinati per aggredirli alle spalle. Ma è solo l’inizio. Il presidente dell’associazione di agricoltori, Ettore Prandini, si approccia al deputato Benedetto Della Vedova. Un approccio violento, emerge dai video ottenuti da Open. Della Vedova subisce uno spintone, Prandini viene allontanato dalle forze dell’ordine. Deputati e militanti di +Europa vengono messi in sicurezza, e allora dagli esponenti della Coldiretti cominciano ad arrivare una marea di insulti.

«Sono stato aggredito fisicamente dal presidente della Coldiretti, Prandini, che è arrivato come un ossesso e mi ha detto che sono un delinquente», denuncia Della Vedova. «Oggi siamo stati vittime di una gravissima aggressione fisica da parte di Coldiretti e del suo presidente Prandini che è persino arrivato a spintonare e insultare il collega Della Vedova. Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida devono condannare questa aggressione di stampo squadrista. È inaccettabile a questo punto che Prandini resti al suo posto», rincara Magi. Alla richiesta che +Europa fa al governo di dissociarsi dal vertice della Coldiretti, si aggiungono gli altri partiti di opposizione. Lollobrigida, intercettato in Transatlantico proprio da Della Vedova, gli esprime «solidarietà». Poi il ministro della Sovranità alimentare condanna l’aggressione: «Siamo contrari alla violenza, la violenza non può mai essere uno strumento di battaglia politica». Intanto Prandini prova a minimizzare l’accaduto: «Con Della Vedova c’è stato un diverbio. Sono andato a incontrarlo per dirgli quello che pensavo di lui. Da lì c’è stata qualche piccola spinta, ma niente di più, che viene strumentalizzata dallo stesso per avere un po’ di visibilità in termini mediatici».

Il video di denuncia di Della Vedova

aggressione bdv prandini florio 2 Il tuo browser non supporta il tag iframe

