Frans Timmermans canta “Roma Roma” e trasforma un programma olandese nella Curva Sud – Il video

Non è l’Olimpico ma c’è un tifo fantastico. Frans Timmermans, politico olandese e da poco ex vicepresidente della commissione europea dal 2014 ha cantato Roma Roma di Claudio Venditti, uno degli inni della squadra della Capitale mentre era ospite del programma olandese “Beau Show”, condotto dal presentatore Beau van Erven Dorens. Timmermans ha dato prova della fede giallorossa coinvolgendo nel canto anche tutto lo studio. L’olandese ha vissuto a Roma tra il 1972 e il 1976 e quando ci fu il Partito Socialista Europeo a Roma (nel 2014) si definì romanista. Timmermans ha presentato le sue dimissioni dalla carica di vice presidente della Commissione Ue questo agosto per correre alle elezioni in Olanda, previste il prossimo 22 novembre.

