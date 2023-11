Assicurazione obbligatoria per i “veicoli elettrici leggeri”, rischiano anche i monopattini: quali sono i mezzi coinvolti

Via libera al Consiglio dei Ministri a nuove regole da osservare per chi possiede veicoli elettrici leggeri. Recependo le indicazioni dell’Ue, il Cdm – tra le altre misure – ha sancito l’obbligo di assicurazione per questa tipologia di mezzi, che verranno specificati con un decreto interministeriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero dell’Interno. Il ministro Adolfo Urso ha fatto sapere che si prevedono deroghe all’obbligo assicurativo per i veicoli ritirati dalla circolazione o che non sono idonei come mezzo di trasporto. Quanto ad assicurazioni, già la legge di Bilancio per il 2024 è intervenuta sul tema, prevedendo alcune misure per i danni dovuti a catastrofi naturali: le imprese con stabile organizzazione in Italia dovranno dare vita entro il 2024 a contratti per assicurare i propri terreni, impianti o macchinari da potenziali danni determinati da calamità naturali. Si tratta di provvedimenti che si allineano a quanto previsto dal ddl Ricostruzione in cui viene sancito l’obbligo per le imprese assicurative – che hanno assicurato il rischio dei danni da catastrofi – di corrispondere un anticipo del 30% del danno.

Cosa si intende per veicoli leggeri

Nel codice della strada italiano ci sono due tipologie di quadricicli, i leggeri e i non leggeri. Tra i primi vi rientrano i ciclomotori con potenze non superiori a 4 kW, massa a vuoto consentita fino a 350 kg (nel caso degli elettrici è da escludere il peso delle batterie), e una velocità massima di 45 km/h. La patente prevista è la AM, a cui si può accedere a partire dall’età di 14 anni. Tra i veicoli leggeri coinvolti dalle misure del Csm potrebbero esserci ad esempio le minicar elettriche, ma potrebbero essere tirati in ballo anche i monopattini. D’altronde il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini si è già detto a più riprese intenzionato a imporre sia per monopattini che biciclette il casco, l’assicurazione, la targa e le frecce. Oltre che sanzioni pesanti per la sosta selvaggia e per la guida contromano.

