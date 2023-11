Vince 85,1 milioni con una schedina da 3 euro: preso il «6» in una tabaccheria di Rovigo

Dopo la pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito della Sisal, il vincitore avrà 90 giorni di tempo per riscuotere la vincita

È 85 milioni e 100mila euro il jackpot vinto al Superenalotto a Rovigo, con la sestina vincente 56-52-40-9-10-19, Jolly 50 e Superstar 42. La giocata vincente sarebbe stata fatta alla tabaccheria di Giampiero Fornasiero con una schedina di appena tre euro. Quello di Rovigo è il quarto «6» vinto al Superenalotto nel 2023, con l’ultimo avvenuto a Teramo, dove sono stati assegnati 42,5 milioni di euro. Lo scorso 25 marzo la vincita era stata di 73,8 milioni, ma era stato il 16 febbraio il giorno in cui era stato vinto il jackpot più alto nella storia del gioco. In quell’occasione erano stati vinti 371,1 milioni di euro, attraverso il sistema «Una buona stella», con una schedina da 450 euro suddiviso in 90 cedole da 5 euro l’una.

Nella cittadina veneta ora è caccia al fortunato vincitore, che avrà 90 giorni per presentare la ricevuta vincente, dopo la pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito del Superenalotto. Il vincitore dovrà fornire un proprio documento di identità in uno degli uffici della Sisal di Milano o Roma. Della vincita di 85,1 milioni, allo Stato torneranno 17 milioni, in base alla «tassa sulla fortuna» che impone un prelievo del 20% calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.

