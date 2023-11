Atp Finals, il russo Medvedev in semifinale contro Sinner: Alcaraz sfida Djokovic

Sarà il russo Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner in semifinale alle Atp Finals di Torino. Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha battuto Medvedev (6-4, 6-4), passando il turno da primo nel girone Rosso. Alcaraz dovrà vedersela con Novak Djokovic, passato come secondo nel girone Verde grazie alla vittoria dell’altoatesino contro il danese Holger Rune. Le semifinali del torneo sono fissate per domani 18 noevembre, una alle 14.30 e l’altra alle 21. Sono nove i precedenti tra Sinner e Medvedev, con il russo vincente nei primi sette, mentre l’azzurro ha trionfato nelle ultime due finali a Vienna e Pechino.

Leggi anche: